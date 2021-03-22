Протест SaveФОП у Києві: перекрита одна з центральних вулиць

У Києві протестують представники SaveФОП через посилення карантинних обмежень у місті. Наразі обмежено рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва .

Обмежено рух від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт - без обмежень.

Десятки підприємців вимагають скасувати локдаун у місті, який місцева влада ввела з 20 березня.