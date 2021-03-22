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Протест SaveФОП у Києві: перекрита одна з центральних вулиць

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві протестують представники SaveФОП через посилення карантинних обмежень у місті. Наразі обмежено рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Обмежено рух від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт - без обмежень.

Десятки підприємців вимагають скасувати локдаун у місті, який місцева влада ввела з 20 березня.

Нагадаємо, у Києві зранку почався протест представників SaveФОП.

Зазначимо, з 23 березня Київ офіційно ввійде в "червону" зону карантину. Водночас норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень.

Раніше повідомлялось, що Кабмін перегляне обмеження по транспорту в "червоній" зоні.

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