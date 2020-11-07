ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протест медиков в Минске: задержали более 30 человек

Автор: Юлия Струк

В столице Беларуси Минске в субботу, 7 ноября, прошла акция протеста "Марш медиков". В ходе нее задержали 33 человека.

Об этом сообщает TUT.BY.

Так, к месту проведения акции приехали сотрудники правоохранительных органов и начали задерживать протестующих.

По данным правозащитного центра "Весна", задержали 33 активиста, и список пополняется.

Самые читаемые новости

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к врачам. Она заявила, что президент страны Александр Лукашенко запустил "машину репрессий" даже в отношении тех, кто спасает жизни людей.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задерживают медиков возле 1-й клинической больницы Минска. Ранее было известно о 20 задержанных активистах.

Как писало РБК-Украина, Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинскБеларусьпротестЗадержание