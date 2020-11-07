ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Протест медиків у Мінську: затримано понад 30 осіб

Автор: Юлія Струк

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 листопада, пройшла акція протесту "Марш медиків". У ході неї затримали 33 осіб.

Популярні новини

Про це повідомляє TUT.BY.

Так, до місця проведення акції приїхали співробітники правоохоронних органів і почали затримувати протестувальників.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали 33 активістів, і список поповнюється.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до лікарів. Вона заявила, що президент країни Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики затримують медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська. Раніше було відомо про 20 затриманих активістів.

Як писало РБК-Україна, Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не має потреби ні в чиєму визнанні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МинскБілорусьпротестЗадержание