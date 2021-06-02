Протасевич на новом видео допроса предположил, что его сдал соратник

Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал новые подробности своего задержания. По мнению Протасевича, к этому может быть причастен его соратник.

По словам Протасевича, он рассказал этому соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни... Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", - сказал он.

На видео Протасевич добавил, что этот соратник имел связи с так называемыми "киберпартизанами", которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.