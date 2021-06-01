В Беларуси опубликовали новое видео допроса Протасевича

Государственные белорусские СМИ распространили новое видео с фрагментом допроса Романа Протасевича, которого задержали в Минске после посадки самолета Ryanai r. В опубликованном отрывке он заявил, что "его подставили".

Опубликованный фрагмент - это часть расследования телеканала принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Как отметили в ОНТ, полная версия фильма выйдет вечером 2 июня.

"Уверен, что меня просто подставили. Я этого нигде не говорил, но как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - сказал Протасевич.

Накануне адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала о личной встреча со своим подзащитным. По ее словам, он объяснил ссадину на лбу тем, что долго стоял и от усталости прислонился лбом к стенке.

Напомним, белорусский режим 23 мая принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Несколько дней назад Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси, пригрозив режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.