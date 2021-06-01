ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси опубликовали новое видео допроса Протасевича

Новина українською →
Минск, Вторник 01 июня 2021 22:36
В Беларуси опубликовали новое видео допроса Протасевича Фото: основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (twitter.com/all_mary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственные белорусские СМИ распространили новое видео с фрагментом допроса Романа Протасевича, которого задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. В опубликованном отрывке он заявил, что "его подставили".

Отрывок видео опубликовал телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

"Уверен, что меня просто подставили. Я этого нигде не говорил, но как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - сказал Протасевич.

Опубликованный фрагмент - это часть расследования телеканала принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Как отметили в ОНТ, полная версия фильма выйдет вечером 2 июня.

Накануне адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала о личной встреча со своим подзащитным. По ее словам, он объяснил ссадину на лбу тем, что долго стоял и от усталости прислонился лбом к стенке.

Напомним, белорусский режим 23 мая принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Несколько дней назад Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси, пригрозив режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь Роман Протасевич
NEWS
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе