Протасевич на новому відео допиту припустив, що його здав соратник

Арештований у Мінську опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич розповів нові подробиці свого затримання. На думку Протасевича, до цього може бути причетний його соратник.

За словами Протасевича, він розповів цьому соратнику про плани летіти з Греції до Литви і саме після цього його затримали білоруські силовики.

"У мене був особистий конфлікт тільки з одною людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні... Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", - сказав він.

На відео Протасевич додав, що цей соратник мав зв'язки з так званими "кіберпартизанами", які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.