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Просять зберігати тишу. У ЗСУ закликали не псувати сюрпризи для росіян

Понеділок 27 листопада 2023 18:41
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Просять зберігати тишу. У ЗСУ закликали не псувати сюрпризи для росіян Фото: у ЗСУ закликали не псувати сюрпризи для росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українців та журналістів просять не розповсюджувати натяки про події на фронті передчасно, щоб не псувати сюрпризи росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.

"Українці, медійники, лідери думок. Збройні Сили України закликають вас не псувати росіянам сюрпризи. Повірте, ми краще знаємо, як важко буває втриматися, коли хочеш повідомити цікаві новини. Але зараз не час натяків, що, мовляв, десь може трапиться щось цікаве", - сказано в повідомленні.

При цьому в Страткомі зазначили, що чим більш несподіваними будуть для ворога сюжетні повороти, тим краще буде для всіх українців.

Тому там закликали допомагати Збройним силам України та зберігати тишу.

Успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямі

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни оприлюднив інформацію про те, що українським захисникам вдалося просунутися на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, російські пропагандисти стверджують, що наші військові наступають у бік Новофедорівки.

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