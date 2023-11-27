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Просят сохранять тишину. В ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян

Понедельник 27 ноября 2023 18:41
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Просят сохранять тишину. В ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян Фото: в ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцев и журналистов просят не распространять намеки о событиях на фронте преждевременно, чтобы не портить сюрпризы россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Украинцы, медийщики, лидеры мнений. Вооруженные Силы Украины призывают вас не портить россиянам сюрпризы. Поверьте, мы лучше знаем, как трудно бывает удержаться, когда хочешь сообщить интересные новости. Но сейчас не время для намеков, что, мол, где-нибудь может случиться что-то интересное", - сказано в сообщении.

При этом в Страткоме отметили, что чем более неожиданными будут для врага сюжетные повороты, тем лучше будет для всех украинцев.

Поэтому там призвали помогать Вооруженным силам Украины и сохранять тишину.

Успехи ВСУ на Мелитопольском направлении

Напомним, ранее Институт изучения войны обнародовал информацию о том, что украинским защитникам удалось продвинуться на Мелитопольском направлении.

В частности, российские пропагандисты утверждают, что наши военные наступают в сторону села Новофедоровка.

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