Просять споживати економніше: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 1 жовтня

"1 жовтня, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

Українців закликають економно використовувати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Рекомендується перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00, якщо це можливо.

Нагадаємо, останній раз графіки відключень вводилися 12 вересня з 13:00 до 00:00 через зниження ефективності сонячних електростанцій та падіння генерації на теплових електростанціях через несприятливі погодні умови.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року Російська Федерація здійснила дев'ять великих атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, навесні було знищено понад 80% генераційних потужностей України, що призвело до складної ситуації з відключеннями електроенергії.

У зв'язку з постійними атаками в Україні запроваджували як аварійні, так і планові відключення. Хоча в липні було введено в експлуатацію два енергоблоки на АЕС, після нових ударів 26 серпня довелося знову впровадити графіки відключень.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.

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