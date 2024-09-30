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Просять споживати економніше: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 1 жовтня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 1 жовтня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"1 жовтня, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

Українців закликають економно використовувати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Рекомендується перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00, якщо це можливо.

Нагадаємо, останній раз графіки відключень вводилися 12 вересня з 13:00 до 00:00 через зниження ефективності сонячних електростанцій та падіння генерації на теплових електростанціях через несприятливі погодні умови.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року Російська Федерація здійснила дев'ять великих атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, навесні було знищено понад 80% генераційних потужностей України, що призвело до складної ситуації з відключеннями електроенергії.

У зв'язку з постійними атаками в Україні запроваджували як аварійні, так і планові відключення. Хоча в липні було введено в експлуатацію два енергоблоки на АЕС, після нових ударів 26 серпня довелося знову впровадити графіки відключень.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.

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Укренерго