RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Просят потреблять более экономно: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 1 октября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 1 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 1 октября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"1 октября, во вторник, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. Рекомендуется перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00, если это возможно.

Напомним, последний раз графики отключений вводились 12 сентября с 13:00 до 00:00 из -за снижения эффективности солнечных электростанций и падения генерации на тепловых электростанциях из-за неблагоприятных погодных условий.

Отключение света в Украине

С начала 2024 года Российская Федерация совершила девять больших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, весной были уничтожены более 80% генерационных мощностей Украины, что привело к сложной ситуации с отключениями электроэнергии.

В связи с постоянными атаками в Украине вводились как аварийные, так и плановые отключения. Хотя в июле было введено в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова внедрить графики отключений.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Также премьер-министр Шмигаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго