Просування ЗСУ на Сході та покладені сили окупантів під Майорськом: нові карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході України

Сили Оборони України продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватове та Кремінної. Вести штурм за 20 км на північний захід від Сватового в районі Берестове та Колесниківки в Харківській області та Новоселівському Луганській області їм, за твердженням Міноборони РФ, нібито завадили російські авіаудари.

За повідомленнями російських "воєнкорів", українські сили вели наступальні операції за 14 км на північний захід від Сватового в районі Куземівки, і намагалися відрізати ділянку дороги та залізниці у цьому районі. Крім того, ЗСУ проводять розвідку боєм уздовж лінії Піщане - Стельмахівка на північний захід від Сватового.

Міноборони РФ також заявило, що їхні підрозділи артилерії відбивали атаки українських військ на позиції окупантів поблизу Коломийчихи Луганської області (10 км на захід від Сватового).

Також є дані, що бійці ЗСУ намагаються перекрити ділянку траси Сватово - Кремінна, і діють за 6 км на північний захід від Кремінної в районі Червонопопівки. Бої тривають за 12 км на південь від Кремінної у Білогорівці.

Джерело аналітиків у БАРС-13 (Бойовий резерв Росії) з посиланням на "ЛНРівців" заявило, що українські сили перейшли у наступ на всьому рубежі від Попасної Луганської області до Харківської області та накопичують танкові групи біля лінії фронту.

Також повідомляється, що українські сили скупчуються вздовж лінії Орлянка-Затишне-Сватове на північний захід від Сватового в рамках підготовки до майбутнього великого наступу, хоча в ISW заявляють, що "не дають жодної оцінки заяв щодо майбутніх українських операцій".

16 листопада ЗСУ продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ та матеріально-технічному забезпеченню в Луганській області. Зокрема, по об'єктах у Мирному, Перевальську та Зимогір'ї, а також біля Білокуракиного на північ від Старобільська.

Генштаб ЗСУ поінформував, що раніше, 15 листопада, внаслідок удару по скупченням військ загарбників у районі Денежникове (між Старобільськом та Луганським) було вбито та поранено щонайменше 50 російських військовослужбовців.

Ситуація на Донбасі

Війська російських загарбників 16 листопада продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки. ЗСУ відбили штурми на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки та Веселого та південніше Бахмута в районі Курдюмівки.

Найманці групи Вагнера атакували укріпрайони українських позицій на південно-східній околиці Бахмута, також окупанти завдавали авіаударів по позиціях ЗСУ на північний схід від Бахмута в районі Соледара та на північний схід від Соледара в районі Спірного.

За даними українського Генштабу, половина особового складу 1-го горлівського батальйону "ДНРівців" була вбита або поранена після бою за Майорськ (на південь від Бахмута) і мала низький бойовий дух, що спонукало керівництво окупантів розформувати цей підрозділ.

Російські джерела стверджували, що війська РФ взяли під свій контроль Майорськ 13 листопада, а заява Генерального штабу ЗСУ передбачає, що "ціна цього була високою", що узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили продовжать дорогі операції проти невеликих та незначних в оперативному відношенні населених пунктів.

Український Генштаб також повідомив, що ЗСУ відбивали атаки росіян біля Авдіївки, на північ від Авдіївки у Новокалиновому, на захід від Авдіївки біля Первомайського та на південь від Авдіївки біля Водяного.

Як розповіли російські джерела, окупанти досягли незначних успіхів у напрямку Невельського, Водяного та Первомайського. У Міноборони РФ запевнили, що російські війська відбивали контратаки українських військ у районі Курдюмівки, у районі Авдіївки, на захід від Авдіївки у районі Григорівки та на заході Донецької області у районі Старомихайлівки.

16 листопада російські війська провели обмежені наземні операції у західній частині Донецької області. Українські сили відбили наземну атаку інтервентів у районі Времівки та Новомихайлівки у західній частині Донецької області.

Просування ЗСУ у Херсонській області - "південна вісь"

"Контрнаступ України у правобережній Херсонській області досяг заявлених цілей, тому ISW не представлятиме ділянку контрнаступу на півдні України доти, доки українські сили не відновлять контрнаступ на півдні України", - зазначають аналітики.

Російські війська 16 листопада продовжували зміцнювати та перегруповувати позиції на лівому березі Дніпра.

Українські та російські джерела повідомили, що російські війська обстріляли Дудчани, Качкарівку та Придніпровський Херсонської області та Іллінку Дніпропетровської області - усі на правому березі Дніпра.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських силах і вузлах тилового забезпечення у тилових районах Запорізької та Херсонської областей. 16 листопада Генштаб України повідомив, що напередодні військові ЗСУ завдали ударів по російських позиціях у районі Скадовська (на перетині траси Р57 та Т2213), Новомиколаївки (на трасі Р57) та Нової Маячки (в районі траси Т2210).

Крім того, того ж дня, 15 листопада, українські сили завдали понад 50 артилерійських ударів по російських позиціях на лівому березі Дніпра, знищивши два російські склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках, поранивши 17 осіб та пошкодивши 15 одиниць бронетехніки.

Російське джерело стверджувало, що жителі повідомляли про вибухи в Каланчаку та Чаплинку (на трасі Т2202). За даними Генштабу ЗСУ, українські удари привели до непридатності залізничний міст у Чернігівці Запорізької області. Також українські сили завдали удару по російському військовому складу в Токмаку, а на опублікованому 16 листопада знімку видно, що вночі в Токмаку імовірно сталася пожежа.

16 листопада російські окупанти продовжували вести вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Війська РФ завдали удару по Запоріжжю трьома зенітно-ракетними комплексами С-300. Також загарбники обстріляли Нікополь, Марганець та Червоногригорівку на Дніпропетровщині.

"Російські джерела висловлювали постійне занепокоєння можливим контрнаступом українських військ у районі Гуляйполі - Орєхов. Офіційний представник окупаційної служби Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські війська відбили спробу українців прорвати позиції росіян у напрямі Василівки Запорізької області, але ISW районі та не може підтвердити достовірність заяви Рогова", - зазначається в аналізі.

На геолокаційних знімках, опублікованих 15-16 листопада, видно, що російські війська будують другорядні оборонні рубежі вздовж каналу біля Армянська у Криму.

"Як раніше повідомляв ISW, будівництво оборонних укріплень на другорядних лініях оборони є стандартною військовою процедурою і не є показником того, що російські сили розраховують захистити Крим від українського наступу у найближчому майбутньому", - йдеться у матеріалі.