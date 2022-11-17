Продвижение ВСУ на Востоке и положенные силы оккупантов под Майорском: новые карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Украины

Силы Обороны Украины продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Вести штурм в 20 км к северо-западу от Сватово в районе Берестово и Колесниковки в Харьковской области и Новоселовском Луганской области им, по утверждения Минобороны РФ, якобы помешали российские авиаудары.

По сообщениям российских "военкоров", украинские силы вели наступательные операции в 14 км к северо-западу от Сватово в районе Куземовки, и пытались отрезать участок дороги и железной дороги в этом районе. Кроме того, ВСУ проводят разведку боем вдоль линии Песчаное - Стельмаховка к северо-западу от Сватово

Минобороны РФ также заявило, что их подразделения артиллерии отражали атаки украинских войск на позиции оккупантов вблизи Коломыйчихи Луганской области (10 км к западу от Сватово).

Также есть данные, что бойцы ВСУ пробуют перекрыть участок трассы Сватово-Кременная, и действуют в 6 км к северо-западу от Кременной в районе Червонопоповки. Бои продолжаются в 12 км к югу от Кременной в Белогоровке.

Источник аналитиков в БАРС-13 (Боевой резерв России) со ссылкой на "ЛНРовцев" заявил, что украинские силы перешли в наступление на всем рубеже от Попасной Луганской области до Харьковской области и накапливают танковые группы у линии фронта.

Также сообщается, что украинские силы скапливаются вдоль линии Орлянка-Затишне-Сватово к северо-западу от Сватово в рамках подготовки к будущему крупному наступлению, хотя в ISW заявляют, что "не дают никакой оценки заявлений относительно будущих украинских операций".

16 ноября ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области. В частности, по объектам в Мирном, Перевальске и Зимогорье, а также в Белокуракино к северу от Старобельска.[

Генштаб ВСУ проинформировал, что ранее, 15 ноября, в результате удара по скоплениям войск захватчиков в районе Денежниково (между Старобельском и Луганском) было убито и ранено не менее 50 российских военнослужащих.

Ситуация на Донбассе

Войска российских захватчиков 16 ноября продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки. ВСУ отразили штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки и Веселого и южнее Бахмута в районе Курдюмовки.

Наемники группы Вагнера атаковали укрепрайоны украинских позиций на юго-восточной окраине Бахмута, также оккупанты наносили авиаудары по позициям ВСУ к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и к северо-востоку от Соледара в районе Спорного.

По данным украинского Генштаба, половина личного состава 1-го горловского батальона "ДНРовцев" была убита или ранена после боя за Майорск (к югу от Бахмута) и имела низкий боевой дух, что побудило руководство оккупантов расформировать это подразделение.

Российские источники утверждали, что войска РФ взяли под свой контроль Майорск 13 ноября, а заявление Генерального штаба ВСУ предполагает, что "цена этого была высокой", что согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы продолжат дорогостоящие операции против небольших и незначительных в оперативном отношении населенных пунктов.

Украинский Генштаб также сообщил, что ВСУ отражали атаки россиян у Авдеевки, к северу от Авдеевки у Новокалиново, к западу от Авдеевки у Первомайского и южнее Авдеевки у Водяного.

Как рассказали российские источники, оккупанты добились незначительных успехов в направлении Невельского, Водяного и Первомайского. В Минобороны РФ заверили, что российские войска отражали контратаки украинских войск в районе Курдюмовки, в районе Авдеевки, к западу от Авдеевки в районе Григоровки и на западе Донецкой области в районе Старомихайловки.

16 ноября российские войска провели ограниченные наземные операции в западной части Донецкой области. Украинские силы отразили наземную атаку интервентов в районе Времевки и Новомихайловки в западной части Донецкой области.

Продвижение ВСУ в Херсонской области - "южная ось"

"Контрнаступление Украины в правобережной Херсонской области достигло заявленных целей, поэтому ISW не будет представлять участок контрнаступления на юге Украины до тех пор, пока украинские силы не возобновят контрнаступление на юге Украины", - отмечают аналитики.

Российские войска 16 ноября продолжали укреплять и перегруппировывать позиции на левом берегу Днепра.

Украинские и российские источники сообщили, что российские войска обстреляли Дудчаны, Качкаровку и Приднепровский Херсонской области и Ильинку Днепропетровской области - все на правом берегу Днепра.

ВСУ продолжали наносить удары по российским силам и узлам тылового обеспечения в тыловых районах Запорожской и Херсонской областей. 16 ноября Генштаб Украины сообщил, что накануне военные ВСУ нанесли удары по российским позициям в районе Скадовска (на пересечении трассы Р57 и Т2213), Новониколаевки (на трассе Р57) и Новой Маячки (в районе трассы Т2210).

Кроме того, в тот день, 15 ноября, украинские силы нанесли более 50 артиллерийских ударов по российским позициям на левом берегу Днепра, уничтожив два российских склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках, ранив 17 человек и повредив 15 единиц бронетехники.

Российский источник утверждал, что жители сообщали о взрывах в Каланчаке и Чаплынке (на трассе Т2202). По данным Генштаба ВСУ, украинские удары привели в негодность железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области. Также украинские силы нанесли удар по российскому военному складу в Токмаке, а на опубликованном 16 ноября снимке видно, что ночью в Токмаке предположительно произошел пожар.

16 ноября российские оккупанты продолжали вести огонь к западу от Гуляйполя, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Войска РФ нанесли удар по Запорожью тремя зенитно-ракетными комплексами С-300. Также захватчики обстреляли Никополь, Марганец и Червоногригоровку в Днепропетровской области.

"Российские источники выражали постоянную обеспокоенность возможным контрнаступлением украинских войск в районе Гуляйполе - Орехов. Официальный представитель оккупационной службы Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили попытку украинцев прорвать позиции русских в направлении Васильевки Запорожской области, но ISW не наблюдала признаков крупного боя в этом районе и не может подтвердить достоверность заявления Рогова", - указывается в анализе.

На геолокационных снимках, опубликованных 15-16 ноября, видно, что российские войска строят второстепенные оборонительные рубежи вдоль канала возле Армянска в Крыму.

"Как ранее сообщал ISW, строительство оборонительных укреплений на второстепенных линиях обороны является стандартной военной процедурой и не является показателем того, что российские силы рассчитывают защитить Крым от украинского наступления в ближайшем будущем", - говорится в материале.