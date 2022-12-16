Просування до Сватового та спроба прориву оборони ЗСУ під Білогорівкою: карти боїв

Збройні сили України продовжують просування в районі Сватового та Кремінної. Водночас окупанти намагаються здійснити спробу прориву оборони під Білогорівкою в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській області

У четвер, 15 грудня, українські сили продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватова та Кремінна. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили запобігли наступу українських військ у напрямку Софіївка Луганської області

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українські сили просунулися до 1,5 км в районі н. п. Діброва.

Російський військкор стверджував, що у Білогорівці тривають позиційні бої.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. ЗСУ завдали ударів по Кадіївці Луганської області.

Джерело в соціальних мережах стверджувало, що українські сили завдали удару по російському складу боєприпасів у Кадіївці.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що війська відбили атаки російських військ за 33 км на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Яковлівки, Соледар та Веселого.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що російські війська намагаються прорвати оборону України в районі Верхньокам'янського, щоб просунутися з півдня на Білогорівку Луганської області.

Російський військкор заявив, що бої між українськими та російськими військами продовжуються на східній околиці Бахмута.

15 грудня російські війська продовжили наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаку російських військ у районі н. п. Мар'їнка. Окупанти стверджують, що російські сили контролюють понад 80 відсотків Мар'їнки.

Повідомлялося, що російські сили продовжували оборонні операції на заході на Донеччині 15 грудня.

Ситуація на півдні України

Російські війська продовжували оборону на південь від Дніпра і 15 грудня завдавали артилерійських ударів на західному березі Херсонської області. Українські та російські джерела повідомляли, що російські війська завдавали ударів по місту Херсону та іншим населеним пунктам на правому березі.

У Генштабі України зазначили, що російські війська замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка в районі Олешок, на південь від Херсона.

Головне розвідувальне управління України (ГУР) додатково повідомило, що російські війська зміцнюють берегову лінію в Молочному, окупованому Криму мінами, траншеями та укріпленнями через явне побоювання українських морських десантів.

Українські війська продовжували завдавати ударів по районах зосередження російських військ у Херсонській та Запорізькій областях. Українські удари знищили російські склади боєприпасів та одиниці військової техніки по всій Запорізькій області у Токмаку, Пологому та Бердянську.

Українські джерела повідомили, що російська окупаційна влада продовжує спроби закріпити контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Генштаб України 15 грудня повідомив, що російська влада проводить роботи з переведення ЗАЕС на російську енергосистему, але не повідомив додаткових подробиць

15 грудня російські війська продовжували планові артилерійські удари на заході Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Глава Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські війська завдали зенітно-ракетного удару по прибережній території в районі Очакова.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, президент Росії Володимир Путін одночасно використовує два військові інструменти для відновлення контролю та отримання великих територіальних поступок від України.

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