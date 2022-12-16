Путін одночасно використовує два інструменти для досягнення мети в Україні, - ISW

Президент Росії Володимир Путін одночасно використовує два військові інструменти для відновлення контролю та отримання великих територіальних поступок від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наступальні дії Росії в Донецькій області, особливо навколо Бахмута та в районі Авдіївки, а також кампанія масованих ракетних ударів по найважливішій українській інфраструктурі використовуються для того, щоб створити умови для примусу України до переговорів.

Російські війська посилили свої дії на всій території Донецької області, звільнивши бойову міць після відступу з правого берега Херсонської області.

ISW продовжує вважати, що Путін наказав російським військам завершити захоплення всієї Донецької області, і що нинішні російські наступальні зусилля навколо Бахмута та на заході Донецької області є частиною зусиль щодо виконання цього наказу.

Путін, ймовірно, сподівається, що ці наступальні операції поставлять під загрозу здатність України захищати територію і завдадуть значної шкоди бойовій міці ЗСУ, тому Київ не матиме іншого вибору, окрім як домовитися про припинення вогню, що дасть російським військам час відновити сили для наступного наступу.

Масовані російські ракетні удари по найважливішій інфраструктурі – друга військова спроба РФ змусити Україну здатися чи розпочати переговори на умовах Путіна.

На думку експертів, ці два військові інструменти не можуть змусити Україну вести переговори. Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних наступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

"Таким чином Путін може створювати умови для третьої, послідовної військової операції на той випадок, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити досягнення цілей шляхом підготовки до нового наступу в Україну взимку 2023 року", - пишуть аналітики.

Як раніше повідомляв ISW, є низка ознак, які дозволяють припустити, що російські сили дійсно можуть готуватися до нової наступальної операції, включаючи перегрупування сил на основних напрямках наступу і перекидання важкої техніки до лінії фронту.

Зима сприятиме українським та російським наступальним операціям, зазначають експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

Цілі російського президента Володимира Путіна в Україні не змінилися.

Російські сили можуть створювати умови для нападу з території Білорусі, хоча ISW продовжує вважати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.

Українські сили продовжували наступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська продовжували оборонні операції на південь від річки Дніпро на півдні України.

Російський офіцерський корпус продовжує зазнавати великих втрат в Україні.

Українські партизани здійснили диверсійний акт на трансформаторній підстанції у Бердянську Запорізької області.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія сподівається, що зможе відновити свої військові здібності до кінця січня – початку лютого.

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