Продвижение к Сватово и попытка прорыва обороны ВСУ под Белогоровкой: карты боев

Вооруженные силы Украины продолжают продвижение в районе Сватово и Кременной. В то же время оккупанты пытаются осуществить попытку прорыва обороны под Белогоровкой в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Бои в Луганской области

В четверг, 15 декабря, украинские силы продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские силы предотвратили наступление украинских войск в направлении Софиевка Луганской области

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинские силы продвинулись до 1,5 км в районе н.п. Диброва.

Российский военкор утверждал, что в Белогоровке идут позиционные бои.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области. ВСУ нанесли удары по Кадиевке Луганской области.

Источник в социальных сетях утверждал, что украинские силы нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Кадиевке.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что войска отразили атаки российских войск в 33 км к северо-востоку от Бахмута в районе Верхнекаменского, Яковловки, Соледар и Веселого.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что российские войска пытаются прорвать оборону Украины в районе Верхнекаменского, чтобы продвинуться с юга на Белогоровку Луганской области.

Российский военкор заявил, что бои между украинскими и российскими войсками продолжаются на восточной окраине Бахмута.

15 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаку российских войск в районе н. п. Марьинка. Оккупанты утверждают, что российские силы контролируют более 80 процентов Марьинки.

Сообщалось, что российские силы продолжали оборонительные операции на западе Донецкой области 15 декабря.

Ситуация на юге Украины

Российские войска продолжали оборону к югу от Днепра и 15 декабря наносили артиллерийские удары по западному берегу Херсонской области. Украинские и российские источники сообщали, что российские войска наносили удары по городу Херсон и другим населенным пунктам на правом берегу.

В Генштабе Украины отметили, что российские войска заминировали дачные участки и побережье рек Конка и Чайка в районе Олешек, к югу от Херсона.

Главное разведывательное управление Украины (ГУР) дополнительно сообщило, что российские войска укрепляют береговую линию в Молочном, оккупированном Крыму минами, траншеями и укреплениями из-за явного опасения украинских морских десантов.

Украинские войска продолжали наносить удары по районам сосредоточения российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Украинские удары уничтожили российские склады боеприпасов и единицы военной техники по всей Запорожской области в Токмаке, Пологом и Бердянске.

Украинские источники сообщили, что российские оккупационные власти продолжают попытки закрепить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Генштаб Украины 15 декабря сообщил, что российские власти проводят работы по переводу ЗАЭС на российскую энергосистему, но не сообщил дополнительных подробностей

15 декабря российские войска продолжали плановые артиллерийские удары по западу Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские войска нанесли зенитно-ракетный удар по прибрежной территории в районе Очакова.

Напомним, по данным аналитиков ISW, президент России Владимир Путин одновременно использует два военных инструмента для восстановления контроля и получения крупных территориальных уступок от Украины.

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