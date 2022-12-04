Наступление на Сватово и Кременную. Аналитики рассказали, что способствует темпам ВСУ
Холодная погода и замерзшая земля будет способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как пишут эксперты, российский военкор заявил 3 декабря, что земля вдоль линии Сватово-Кременная замерзла, поэтому украинские силы, вероятно, увеличат темпы своих контрнаступательных операций в этом районе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные действия, поскольку грязь в этом районе полностью замерзает.
"Общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи", - считают аналитики.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Украинские силы вышли на левый берег реки Днепр напротив города Херсон.
- Президент Франции Эммануэль Макрон усилил российские информационные операции о необходимости того, чтобы в НАТО рассмотрели "гарантии безопасности" для России.
- Встреча министров обороны России и Беларуси в Минске может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в области безопасности между двумя странами.
- Украинские силы, вероятно, продолжают наступление к северо-западу от Кременной.
- Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и Запорожской областях.
- Российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из Олешек.
- Организационно-штабное управление Росгвардии подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.
- Российские власти продолжают применять судебные меры для закрепления административного контроля над оккупированными территориями.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.
Кроме того, в Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов.
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