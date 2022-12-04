ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наступление на Сватово и Кременную. Аналитики рассказали, что способствует темпам ВСУ

Новина українською →
Луганская область, Воскресенье 04 декабря 2022 03:43
Наступление на Сватово и Кременную. Аналитики рассказали, что способствует темпам ВСУ Фото: Наступление ВСУ на Сватово и Кременную может усилится в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Холодная погода и замерзшая земля будет способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как пишут эксперты, российский военкор заявил 3 декабря, что земля вдоль линии Сватово-Кременная замерзла, поэтому украинские силы, вероятно, увеличат темпы своих контрнаступательных операций в этом районе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные действия, поскольку грязь в этом районе полностью замерзает.

"Общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи", - считают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Украинские силы вышли на левый берег реки Днепр напротив города Херсон.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон усилил российские информационные операции о необходимости того, чтобы в НАТО рассмотрели "гарантии безопасности" для России.
  • Встреча министров обороны России и Беларуси в Минске может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в области безопасности между двумя странами.
  • Украинские силы, вероятно, продолжают наступление к северо-западу от Кременной.
  • Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и Запорожской областях.
  • Российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из Олешек.
  • Организационно-штабное управление Росгвардии подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.
  • Российские власти продолжают применять судебные меры для закрепления административного контроля над оккупированными территориями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.

Кроме того, в Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременная Взрыв в Сватово
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии