Просування росіян в Україні гальмується: в ISW назвали причини

Темпи російського просування в Україні щомісяця знижуються з листопада 2024 року. Це відбувається, зокрема, через успішні локальні контратаки ЗСУ.
Як передає РБК-Україна, про це йдеться в оприлюдненому 7 квітня звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В публікації американських аналітиків наведена нещодавня оцінка британської розвідки про те, що війська РФ просунулися на території України на 143 квадратних кілометри в березні 2025 року під час успішних тактичних контратак українських військ на Покровському напрямку.
Як передали 5 квітня у Міністерстві оборони Великої Британії, з листопада 2024 року швидкість російського просування в Україні зменшується щомісяця:
Експерти ISW, які проаналізували геолокаційні кадри, погоджуються з оцінкою того, що місячні темпи просування росармії в Україні зменшилися з листопада 2024 року.
"ISW спостерігала геолокаційні докази для оцінки того, що російські сили в Україні отримали приблизно 627 квадратних кілометрів в Україні в листопаді 2024 року, 569 квадратних кілометрів у грудні 2024 року, 427 квадратних кілометрів у січні 2025 року, 354 квадратних кілометрів у лютому 2025 року та 203 квадратних кілометри в березні 2025 року", - йдеться у звіті.
Спеціалісти Інституту припускають, що Міноборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки просування росіян в Україні, але звіт МОУ Сполученого Королівства "узгоджується з даними ISW про зменшення щомісячного просування Росії в період з листопада 2024 року по березень 2025 року".
Останніми тижнями Сили оборони України здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені позиції в цих районах, та сприяючи уповільненню просування ворога, зазначають експерти.
Нагадаємо, нещодавно експерти ISW розповіли, що РФ розгортає масштабні атаки на кількох ділянках фронту в Україні, намагаючись наступом навесні та влітку вплинути на перемир'я та переговори. Проте аналітики не вважають, що Кремль здатен досягти значних успіхів.
Близько двох тижнів тому представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної у Харківській області.
А 23 березня в Третій штурмовій бригаді розповіли про звільнення від окупантів села Надія Сватівського району Луганської області.
Додамо, що в листопаді минулого року спеціалісти Інституту вивчення війни зазначали, що українські дрони ускладнюють просування росіян, і допоможуть виграти війну.
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