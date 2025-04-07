Продвижение россиян в Украине замедляется: в ISW назвали причины

Темпы российского продвижения в Украине ежемесячно снижаются с ноября 2024 года. Это происходит, в частности, из-за успешных локальных контратак ВСУ.
Как передает РБК-Украина, об этом говорится в обнародованном 7 апреля отчете Института изучения войны (ISW).
В публикации американских аналитиков приведена недавняя оценка британской разведки о том, что войска РФ продвинулись на территории Украины на 143 квадратных километра в марте 2025 года во время успешных тактических контратак украинских войск на Покровском направлении.
Как передали 5 апреля в Министерстве обороны Великобритании, с ноября 2024 года скорость российского продвижения в Украине уменьшается ежемесячно:
Эксперты ISW, которые проанализировали геолокационные кадры, соглашаются с оценкой того, что месячные темпы продвижения росармии в Украине уменьшились с ноября 2024 года.
"ISW наблюдала геолокационные доказательства для оценки того, что российские силы в Украине получили примерно 627 квадратных километров в Украине в ноябре 2024 года, 569 квадратных километров в декабре 2024 года, 427 квадратных километров в январе 2025 года, 354 квадратных километров в феврале 2025 года и 203 квадратных километра в марте 2025 года", - говорится в отчете.
Специалисты Института предполагают, что Минобороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки продвижения россиян в Украине, но отчет МОУ Соединенного Королевства "согласуется с данными ISW об уменьшении ежемесячного продвижения России в период с ноября 2024 года по март 2025 года".
В последние недели Силы обороны Украины провели локализованные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстанавливая утраченные позиции в этих районах, и способствуя замедлению продвижения врага, отмечают эксперты.
Напомним, недавно эксперты ISW рассказали, что РФ разворачивает масштабные атаки на нескольких участках фронта в Украине, пытаясь наступлением весной и летом повлиять на перемирие и переговоры. Однако аналитики не считают, что Кремль способен достичь значительных успехов.
Около двух недель назад представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал, что ВСУ освободили в марте часть территорий возле Двуречной в Харьковской области.
А 23 марта в Третьей штурмовой бригаде рассказали об освобождении от оккупантов села Надежда Сватовского района Луганской области.
Добавим, что в ноябре прошлого года специалисты Института изучения войны отмечали, что украинские дроны затрудняют продвижение россиян, и помогут выиграть войну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.