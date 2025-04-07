ua en ru
Пн, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Просування росіян в Україні гальмується: в ISW назвали причини

Понеділок 07 квітня 2025 03:58
UA EN RU
Просування росіян в Україні гальмується: в ISW назвали причини Фото: ЗСУ уповільнюють російське наступальне просування (twittercom/GeneralStaffUA)
Автор: Володимир Костирін

Темпи російського просування в Україні щомісяця знижуються з листопада 2024 року. Це відбувається, зокрема, через успішні локальні контратаки ЗСУ.

Як передає РБК-Україна, про це йдеться в оприлюдненому 7 квітня звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В публікації американських аналітиків наведена нещодавня оцінка британської розвідки про те, що війська РФ просунулися на території України на 143 квадратних кілометри в березні 2025 року під час успішних тактичних контратак українських військ на Покровському напрямку.

Як передали 5 квітня у Міністерстві оборони Великої Британії, з листопада 2024 року швидкість російського просування в Україні зменшується щомісяця:

  • війська РФ окупували приблизно 730 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року,
  • 393 квадратних кілометрів у грудні 2024 року,
  • 326 квадратних кілометрів у січні 2025 року,
  • та 195 квадратних кілометрів у лютому 2025 року.

Експерти ISW, які проаналізували геолокаційні кадри, погоджуються з оцінкою того, що місячні темпи просування росармії в Україні зменшилися з листопада 2024 року.

"ISW спостерігала геолокаційні докази для оцінки того, що російські сили в Україні отримали приблизно 627 квадратних кілометрів в Україні в листопаді 2024 року, 569 квадратних кілометрів у грудні 2024 року, 427 квадратних кілометрів у січні 2025 року, 354 квадратних кілометрів у лютому 2025 року та 203 квадратних кілометри в березні 2025 року", - йдеться у звіті.

Просування росіян в Україні гальмується: в ISW назвали причини

Спеціалісти Інституту припускають, що Міноборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки просування росіян в Україні, але звіт МОУ Сполученого Королівства "узгоджується з даними ISW про зменшення щомісячного просування Росії в період з листопада 2024 року по березень 2025 року".

Останніми тижнями Сили оборони України здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені позиції в цих районах, та сприяючи уповільненню просування ворога, зазначають експерти.

Нагадаємо, нещодавно експерти ISW розповіли, що РФ розгортає масштабні атаки на кількох ділянках фронту в Україні, намагаючись наступом навесні та влітку вплинути на перемир'я та переговори. Проте аналітики не вважають, що Кремль здатен досягти значних успіхів.

Близько двох тижнів тому представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної у Харківській області.

А 23 березня в Третій штурмовій бригаді розповіли про звільнення від окупантів села Надія Сватівського району Луганської області.

Додамо, що в листопаді минулого року спеціалісти Інституту вивчення війни зазначали, що українські дрони ускладнюють просування росіян, і допоможуть виграти війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів
РФ заявила про захват Басівки на Сумщині: Демченко розвінчав фальшиві заяви окупантів
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп