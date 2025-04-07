Просування росіян в Україні гальмується: в ISW назвали причини

Темпи російського просування в Україні щомісяця знижуються з листопада 2024 року. Це відбувається, зокрема, через успішні локальні контратаки ЗСУ.

Як передає РБК-Україна , про це йдеться в оприлюдненому 7 квітня звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В публікації американських аналітиків наведена нещодавня оцінка британської розвідки про те, що війська РФ просунулися на території України на 143 квадратних кілометри в березні 2025 року під час успішних тактичних контратак українських військ на Покровському напрямку.

Як передали 5 квітня у Міністерстві оборони Великої Британії, з листопада 2024 року швидкість російського просування в Україні зменшується щомісяця:

війська РФ окупували приблизно 730 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року,

393 квадратних кілометрів у грудні 2024 року,

326 квадратних кілометрів у січні 2025 року,

та 195 квадратних кілометрів у лютому 2025 року.

Експерти ISW, які проаналізували геолокаційні кадри, погоджуються з оцінкою того, що місячні темпи просування росармії в Україні зменшилися з листопада 2024 року.

"ISW спостерігала геолокаційні докази для оцінки того, що російські сили в Україні отримали приблизно 627 квадратних кілометрів в Україні в листопаді 2024 року, 569 квадратних кілометрів у грудні 2024 року, 427 квадратних кілометрів у січні 2025 року, 354 квадратних кілометрів у лютому 2025 року та 203 квадратних кілометри в березні 2025 року", - йдеться у звіті.

Спеціалісти Інституту припускають, що Міноборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки просування росіян в Україні, але звіт МОУ Сполученого Королівства "узгоджується з даними ISW про зменшення щомісячного просування Росії в період з листопада 2024 року по березень 2025 року".

Останніми тижнями Сили оборони України здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені позиції в цих районах, та сприяючи уповільненню просування ворога, зазначають експерти.