Продвижение россиян в Украине замедляется: в ISW назвали причины

Темпы российского продвижения в Украине ежемесячно снижаются с ноября 2024 года. Это происходит, в частности, из-за успешных локальных контратак ВСУ.

Как передает РБК-Украина , об этом говорится в обнародованном 7 апреля отчете Института изучения войны (ISW).

В публикации американских аналитиков приведена недавняя оценка британской разведки о том, что войска РФ продвинулись на территории Украины на 143 квадратных километра в марте 2025 года во время успешных тактических контратак украинских войск на Покровском направлении.

Как передали 5 апреля в Министерстве обороны Великобритании, с ноября 2024 года скорость российского продвижения в Украине уменьшается ежемесячно:

войска РФ оккупировали примерно 730 квадратных километров в ноябре 2024 года,

393 квадратных километров в декабре 2024 года,

326 квадратных километров в январе 2025 года,

и 195 квадратных километров в феврале 2025 года.

Эксперты ISW, которые проанализировали геолокационные кадры, соглашаются с оценкой того, что месячные темпы продвижения росармии в Украине уменьшились с ноября 2024 года.

"ISW наблюдала геолокационные доказательства для оценки того, что российские силы в Украине получили примерно 627 квадратных километров в Украине в ноябре 2024 года, 569 квадратных километров в декабре 2024 года, 427 квадратных километров в январе 2025 года, 354 квадратных километров в феврале 2025 года и 203 квадратных километра в марте 2025 года", - говорится в отчете.

Специалисты Института предполагают, что Минобороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки продвижения россиян в Украине, но отчет МОУ Соединенного Королевства "согласуется с данными ISW об уменьшении ежемесячного продвижения России в период с ноября 2024 года по март 2025 года".

В последние недели Силы обороны Украины провели локализованные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстанавливая утраченные позиции в этих районах, и способствуя замедлению продвижения врага, отмечают эксперты.