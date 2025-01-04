Просування з "просоченням". Військові розповіли про тактику росіян під Покровськом

Ситуація на фронті

Місто Покровськ наразі є однією з точок оборони українських військ у Донецькій області. Цей напрямок - один з найважчих на фронті. Також важкі бої точаться на сусідніх напрямках - Курахівському, Торецькому та Краматорському.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що ворог зосередив близько 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. У районі Покровська окупанти тримають близько 70 тисяч солдатів.

Сили оборони пояснювали, що окупанти намагаються обійти Покровськ і таким чином уникнути прямих міських боїв.

Детальніше про те, що відбувається на фронті та чому до оборони готують міста в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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