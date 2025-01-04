Продвижение с "просачиванием". Военные рассказали о тактике россиян под Покровском

Ситуация на фронте

Город Покровск сейчас является одной из точек обороны украинских войск в Донецкой области. Это направление - одно из самых тяжелых на фронте. Также тяжелые бои идут на соседних направлениях - Кураховском, Торецком и Краматорском.

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что враг сосредоточил около 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В районе Покровска оккупанты держат около 70 тысяч солдат.

Силы обороны объясняли, что оккупанты пытаются обойти Покровск и таким образом избежать прямых городских боев.

Подробнее о том, что происходит на фронте и почему к обороне готовят города в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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