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Просування під землею - понад 15 км: Зеленський про операцію "Велес" під Куп'янськом

19:18 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Просування під землею - понад 15 км: Зеленський про операцію "Велес" під Куп'янськом Фото: українські військові (Getty Images)
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На Куп’янському напрямку українські бійці проводять спецоперацію "Велес", в межах якої знищили понад сотню окупантів та взяли десятки в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, операцію здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

"Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею - понад 15 кілометрів", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що російські окупанти вже намагались використовувати підземні газові комунікації для просування через позиції ЗСУ та переходу до штурмових дій.

"Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Куп'янському напрямку", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що українські військові знищили велику дивізію РФ під час операції "Вівальді".

Згідно з даними аналітиків, 144-та мотострілецька дивізія окупантів зазнала таких втрат, що фактично перестала існувати як організоване бойове формування.

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