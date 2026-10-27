Продвижение под землей - более 15 км: Зеленский об операции "Велес" под Купянском
На Купянском направлении украинские бойцы проводят спецоперацию "Велес", в рамках которой уничтожили более сотни окупантов и взяли десятки в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, операцию производит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".
"Уже уничтожено более сотни российских окупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил президент.
Зеленский напомнил, что российские оккупанты уже пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через позиции ВСУ и перехода к штурмовым действиям.
"Украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной. Берем жизнь наших людей, наносим урон оккупанту и достигаем определенных целей на Купянском направлении", - подчеркнул глава государства.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные уничтожили крупную дивизию РФ во время операции "Вивальди".
Согласно данным аналитиков, 144-я мотострелковая дивизия окупантов понесла такие потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.