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Продвижение под землей - более 15 км: Зеленский об операции "Велес" под Купянском

19:18 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Продвижение под землей - более 15 км: Зеленский об операции "Велес" под Купянском Фото: украинские военные (Getty Images)
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На Купянском направлении украинские бойцы проводят спецоперацию "Велес", в рамках которой уничтожили более сотни окупантов и взяли десятки в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, операцию производит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Уже уничтожено более сотни российских окупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты уже пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через позиции ВСУ и перехода к штурмовым действиям.

"Украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной. Берем жизнь наших людей, наносим урон оккупанту и достигаем определенных целей на Купянском направлении", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские военные уничтожили крупную дивизию РФ во время операции "Вивальди".

Согласно данным аналитиков, 144-я мотострелковая дивизия окупантов понесла такие потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

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