UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Просуваємося вперед". У ЗСУ розповіли про успіхи на Мелітопольському напрямку

Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові змогли просунутись на 1,5 кілометра на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня.

Зазначається, що військові закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.

"Росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки. Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, четверо потрапили в полон", - йдеться у заяві.

Шершень додав, що також ЗСУ змогли вразити 15 одиниць озброєння та техніки. Також було знищено склад боєприпасів ворога.

Ситуація біля Мар'їнки

В ефірі телемарафону Шершень повідомив, що росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнку, майже всі ворожі штурми були відбиті. Окупанти завдали авіаудару поблизу Красногорівки.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Також речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що окупанти обстріляли Авдіївку з авіації, а також з артилерії атакував сусідні населені пункти.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Також Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Крім того, 24 червня стало відомо, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗбройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні