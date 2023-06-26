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"Продвигаемся вперед". В ВСУ рассказали об успехах на Мелитопольском направлении

Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные смогли продвинуться на 1,5 километра на Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

Отмечается, что военные закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

"Россияне пытаются восстановить утраченные позиции в районе недавно освобожденной Новодаровки. За прошедшие сутки на юге уничтожено 146 оккупантов, 229 ранены, четверо попали в плен", - говорится в заявлении.

Шершень добавил, что также ВСУ смогли поразить 15 единиц вооружения и техники. Также был уничтожен склад боеприпасов врага.

Ситуация возле Марьинки

В эфире телемарафона Шершень сообщил, что россияне не оставляют попыток захватить Марьинку, почти все вражеские штурмы были отбиты. Оккупанты нанесли авиаудар вблизи Красногоровки.

Ситуация на Авдеевском направлении

Также спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что оккупанты обстреляли Авдеевку из авиации, а также из артиллерии атаковал соседние населенные пункты.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Также Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Кроме того, 24 июня стало известно, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, находившихся под российской оккупацией с 2014 года.

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