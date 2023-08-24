UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Просуваємось вперед в умовах відчайдушного опору: Маляр описала ситуацію на фронті

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп'янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Як відзначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема: 

  • на Куп'янському напрямку 

Росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани. 

  • на Лиманському напрямку

Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська. 

  • на Бахмутському напрямку 

На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів. 

"Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко", - додала Маляр. 

За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.

Ситуація на фронті 

Як писав Інститут вивчення війни (ISW) наші воїни мали значний успіх у  Запорізькій області. Зокрема воїни б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні