Продвигаемся вперед в условиях отчаянного сопротивления: Маляр описала ситуацию на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Купянском направлении. Ситуация на Лиманском не менее напряженная.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
Как отмечала Маляр, ситуация на востоке остается сложной, в частности:
Россияне продолжают осуществлять многочисленные обстрелы, пытаются поразить инфраструктуру. Бои продолжаются. Наши воины уничтожают врага и ломают его планы.
Враг безуспешно штурмует с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Также планирует перегруппироваться и заменить войска.
На направлении продолжаются активные бои, враг атакует, использует бронетехнику и авиацию. Пытается удержать наступление наших воинов.
"Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника. Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому, решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро", - добавила Маляр.
По словам заместителя министра обороны, украинские командиры на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и планируют дальнейшие шаги.
Ситуация на фронте
Как писал Институт изучения войны (ISW), наши воины имели значительный успех в Запорожской области. В частности, воины дерутся за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.
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