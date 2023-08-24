ЗСУ мали значний успіх в Запорізькій області: карти боїв ISW

ЗСУ мали значний успіх у Запорізькій області, крім цього Сили оборони б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

23 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Прес-офіцер Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська продовжили наступ у районі Вільшан (13 км на північний схід від Куп’янська) і захопили український опорний пункт і два українські спостережні пункти.

Російський військовий блогер стверджував, що невідомі російські добровольчі батальйони проводять штурм біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і напівоточують українські сили в населеному пункті, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження російських позицій у цьому районі, що відповідають загрозі оточення.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 23 серпня. Міноборони Росії та Якимкін стверджували, що російські сили відбили українські штурми біля Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (6 км на схід від Куп’янська) , Вільшан, Новоєгорівки та Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Представник МО РФ і ЦЗО Олександр Савчук заявив, що підрозділи ЦЗ РФ відбили українські штурми поблизу Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (15 км на захід від Кремінної), Діброви (6 км на південний захід від Кремінної) та Серебрянського лісництва на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська 23 серпня продовжували наступальні дії в районі Бахмута, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута. У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Майорського (21 км на південний захід від Бахмута).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили за підтримки бронетехніки атакували поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Він стверджував, що російські та українські сили зіткнулись в південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

23 серпня російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута) та Кліщіївки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили контратаку поблизу Кліщіївки, але не уточнив результат. Так зване "Народне ополчення "ЛНР" опублікувало кадри, на яких видно, як підрозділи російської 85-ї бригади (2-го армійського корпусу так званої "ЛНР") завдають ударів по українських позиціях на бахмутському напрямку.

Російські джерела стверджували, що 23 серпня українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. Російське МО стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українську атаку поблизу Невельського (безпосередньо на захід від Донецька).

23 серпня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують оборону від атак Росії поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки), у Мар’їнці та на південних підступах до Авдіївки.

Російські військові блогери розширили кадри, на яких стверджується, що підрозділи російського 68-го армійського корпусу (СВО) діють під Новомихайлівкою.

"Південна вісь"

Повідомляється, що українські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей і не робили жодних підтверджених або заявлених наступів 23 серпня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська здійснили невдалі атаки поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російський батальйон "Восток", який діє в цьому районі, стверджував, що українські сили намагалися знайти прогалину в російських оборонних рубежах поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

23 серпня українські війська продовжували наступальні операції та досягли значних тактичних успіхів у західній частині Запорізької області. Опубліковані 22 серпня геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на північний захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня українськими джерелами, включно з українським головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним, показують, що українські сили встановили прапор у південному Роботиному, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, мають обмежені позиції, що залишилися в селі.

Український Генштаб повідомив про неуточнені українські успіхи на напрямках Новоданилівка (5 км на південь від Оріхова) та Новопокропівка (13 км на південний схід від Оріхова).

Російські військові блогери здебільшого стверджували, що тривають бої за контроль над Роботиним і що російські сили відбили українські атаки в населеному пункті та поблизу нього. Деякі військові блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з центрального до північного Роботиного і що російські війська зберігають контроль над південним Роботиним.

Російські "воєнкори" заявили, що українські війська продовжують спроби форсувати Дніпро в Херсонській області. Один з них стверджував, що українські війська продовжують спроби закріпитися під Олешками, але російська 81-ша окрема бригада спецназу (ймовірно, добровольче формування, яке підпорядковується Групі військ "Дніпро" і нещодавно вербувало та отримувало допомогу з окупованого Криму) оборонялась у цьому районі. Інший військовий блогер поскаржився, що російські сили недостатньо швидко реагують на переправлення українського персоналу через річку.

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