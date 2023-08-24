Просуваємось вперед в умовах відчайдушного опору: Маляр описала ситуацію на фронті
Російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп'янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Як відзначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема:
- на Куп'янському напрямку
Росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани.
- на Лиманському напрямку
Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська.
- на Бахмутському напрямку
На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів.
"Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко", - додала Маляр.
За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.
Ситуація на фронті
Як писав Інститут вивчення війни (ISW) наші воїни мали значний успіх у Запорізькій області. Зокрема воїни б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.
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