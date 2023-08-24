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Просуваємось вперед в умовах відчайдушного опору: Маляр описала ситуацію на фронті

Четвер 24 серпня 2023 13:56
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Просуваємось вперед в умовах відчайдушного опору: Маляр описала ситуацію на фронті Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп'янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Як відзначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема:

  • на Куп'янському напрямку

Росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани.

  • на Лиманському напрямку

Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська.

  • на Бахмутському напрямку

На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів.

"Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко", - додала Маляр.

За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.

Ситуація на фронті

Як писав Інститут вивчення війни (ISW) наші воїни мали значний успіх у Запорізькій області. Зокрема воїни б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.

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