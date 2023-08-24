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Продвигаемся вперед в условиях отчаянного сопротивления: Маляр описала ситуацию на фронте

Четверг 24 августа 2023 13:56
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Продвигаемся вперед в условиях отчаянного сопротивления: Маляр описала ситуацию на фронте Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Купянском направлении. Ситуация на Лиманском не менее напряженная.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Как отмечала Маляр, ситуация на востоке остается сложной, в частности:

  • на Купянском направлении

Россияне продолжают осуществлять многочисленные обстрелы, пытаются поразить инфраструктуру. Бои продолжаются. Наши воины уничтожают врага и ломают его планы.

  • на Лиманском направлении

Враг безуспешно штурмует с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Также планирует перегруппироваться и заменить войска.

  • на Бахмутском направлении

На направлении продолжаются активные бои, враг атакует, использует бронетехнику и авиацию. Пытается удержать наступление наших воинов.

"Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника. Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому, решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро", - добавила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, украинские командиры на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и планируют дальнейшие шаги.

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), наши воины имели значительный успех в Запорожской области. В частности, воины дерутся за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.

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