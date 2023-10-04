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Просуваємось вперед. Генерал Тарнавський заінтригував відео з фронту

Фото: генерал Олександр Тарнавський (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед", - написав він.

Генерал наголосив, що наші бійці продовжують звільнення України. 

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові почали контрнаступальні дії напочатку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, наші бійці пробили першу лінію оборони ворога на окремих напрямках на сході та півдні.

Сьогодні у ЗСУ повідомили, що наші захисники ще просунулися біля села Роботине Запорізької області.

Також додамо, що у Білому домі вважають, що погодні умови не заважатимуть ЗСУ продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців.

Тим часом Тарнавський заявляв, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

Більше про ситуацію на полі бою та нові можливі загрози читайте в огляді РБК-Україна.

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