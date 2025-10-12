ua en ru
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 20:49
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова Ілюстративне фото: ЗСУ показали відео знищення росіян в Запорізькій області (facebook.com/easternforce)
Автор: Оксана Тесленко

Українські військові досягли успіхів в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

На Оріхівському напрямку в результаті дій штурмових підрозділів ЗСУ покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Загалом українські війська просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських військових та взявши полонених.

Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу ОріховаСкрін: населений пункт Малі Щербаки (deepstatemap.live)

"Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”, 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові просунулися на три кілометри біля Оріхова у Запорізькій області. Також триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

До того ж, 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах розповів, що українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.

