Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова

Українські військові досягли успіхів в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

"Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”, 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями", - розповіли військові.

На Оріхівському напрямку в результаті дій штурмових підрозділів ЗСУ покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові просунулися на три кілометри біля Оріхова у Запорізькій області. Також триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

До того ж, 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах розповів, що українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.