Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова

Украинские военные достигли успехов в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской громаде Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями", - рассказали военные.

В целом украинские войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских военных и взяв пленных.

На Ореховском направлении в результате действий штурмовых подразделений ВСУ улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской громаде Запорожской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные продвинулись на три километра возле Орехова в Запорожской области. Также продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

К тому же, 24 отдельный штурмовой батальон "Айдар" в соцсетях рассказал, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Подразделения "Айдара" совместно с 33 отдельным штурмовым полком подняли в населенном пункте украинский флаг.