Прострочений маяк МВФ. Рада підтримала створення Вищого адмінсуду

Прострочений маяк МВФ

Створення нового Вищого адміністративного суду (ВАС) було умовою в меморандумі з МВФ наприкінці 2023-го. ВАС має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК).

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів, наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК.

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