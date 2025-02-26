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Просроченный маяк МВФ. Рада поддержала создание Высшего админсуда

Иллюстративное фото: Рада поддержала создание Высшего административного усуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о создании Высшего административного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Как пояснил Железняк, принятие соответствующего законопроекта было одним из просроченных маяков Международного валютного фонда (МВФ). В частности документ предусматривает изменение концепции и создание двух судов:

  • Специализированного окружного административного суда;
  • Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

В течение месяца после вступления в силу закона Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) объявит конкурс на должности судей, во время которых будут учитываться особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета.

В состав экспертного совета войдут шесть человек:

  • трое от Совета судов Украины;
  • трое от международных и иностранных организаций.

Просроченный маяк МВФ

Создание нового Высшего административного суда (ВАС) было условием в меморандуме с МВФ в конце 2023-го. ВАС должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, НБУ, НАБУ, НАПК.

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