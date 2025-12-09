Коментуючи низку антиєвропейських заяв, які після штрафу для соціальної мережі X (Twiiter) мільярдера Ілона Маска дозволили собі як президент США Дональд Трамп, так і численні американські посадовці, Каллас сказала, що це можна сприйняти, як провокацію.

"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували... В політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви насправді легітимізуєте їх", - зазначила вона.

За словами Каллас, лавину дописів від Маска можна не сприймати, оскільки ЄС повинне бути "більше впевненим у собі", а критика на адресу блоку "не відповідає дійсності.

"Ми знаємо, що це абсурд, це неправда, що вони говорять про Європейський Союз", - додала вона.

Каллас також порадила Вашингтону припинити намагатися атакувати європейські країни та звернути увагу на Росію. Не видно, щоб США критикували РФ, хоча ситуація зі свободою слова у росіян жахлива.

"Критика щодо свобод тут має бути спрямована в іншому напрямку. Можливо, до Росії, де заборонено інакомислення, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де X або Twitter, як ми його знаємо, фактично також заборонений", - резюмувала вона.