"Просто і примітивно". У Зеленського відреагували на пропозицію Орбана щодо припинення вогню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вкрай цікаві пропозиції: Україна має негайно та в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження й особливо по окупованій території та прикордонню РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів", - заявив він.

Подоляк нагадав, що про продовження атак неодноразово заявляв голова МЗС РФ Сергій Лавров, наполягаючи, що навіть у разі початку переговорного процесу ніхто не зупинить удари по території України.

"Що це все означає? Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку… Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - заявив він.

При цьому Подоляк поставився питанням щодо серйозності цих пропозицій.

"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню… А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", - додав він.