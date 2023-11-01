"Просто боїться". Промоутер Усика зажадав доказів травми Ф'юрі

Посередник зажадав від представників "Циганського Короля" документа про стан здоров'я британського боксера. Оточення українця наполягло на чіткому виконанні процедури.

"Ми розумні люди та все розуміємо – травми трапляються. Проте, все потрібно зробити правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, що це підтвердять. Є процедура", – відзначив Красюк.

Псля важкого поєдинку Ф'юрі проти бійця змішаних мистецтв Нганну зустріч із Усиком цьогоріч опинилася під загрозою. Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення.

Відомий інсайдер Майкл Коппінджер назвав нові терміни проведення бою за абсолют. За його словами, українець з титулами WBA, WBO, IBO, IBF та британець з титулом WBC вийдуть в ринг у лютому 2024 року. Переможець поєдинку буде першим за десятиліття абсолютним чемпіоном у хевівейті.