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"Просто боїться". Промоутер Усика зажадав доказів травми Ф'юрі

Фото: Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні в поєдинку з Френсісом Нганну (facebook.com/DAZN)
Автор: Антон Федорців

Команда українського боксера Олександра Усика прагне отримати документальні підтвердження травми британця Тайсона Ф'юрі перед перенесенням дати поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Посередник зажадав від представників "Циганського Короля" документа про стан здоров'я британського боксера. Оточення українця наполягло на чіткому виконанні процедури.

"Ми розумні люди та все розуміємо – травми трапляються. Проте, все потрібно зробити правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, що це підтвердять. Є процедура", – відзначив Красюк.

Псля важкого поєдинку Ф'юрі проти бійця змішаних мистецтв Нганну зустріч із Усиком цьогоріч опинилася під загрозою. Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення.

Відомий інсайдер Майкл Коппінджер назвав нові терміни проведення бою за абсолют. За його словами, українець з титулами WBA, WBO, IBO, IBF та британець з титулом WBC вийдуть в ринг у лютому 2024 року. Переможець поєдинку буде першим за десятиліття абсолютним чемпіоном у хевівейті.

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс