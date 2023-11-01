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"Просто боится". Промоутер Усика потребовал доказательств травмы Фьюри

Фото: Тайсон Фьюри побывал в нокдауне в поединке с Фрэнсисом Нганну (facebook.com/DAZN)
Автор: Антон Федорцив

Команда украинского боксера Александра Усика стремится получить документальные подтверждения травмы британца Тайсона Фьюри перед переносом дать поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene.

Посредник потребовал от представителей Цыганского Короля документа о состоянии здоровья британского боксера. Окружение украинца настояло на четком выполнении процедуры.

"Мы умные люди и все понимаем – травмы случаются. Однако все нужно сделать правильно. Если он действительно травмирован, то нужны документы, что это подтвердят. Есть процедура", – отметил Красюк.

После тяжелого поединка Фьюри против бойца смешанных искусств Нганну встреча с Усиком в этом году оказалась под угрозой. Несмотря на то, что "Цыганский король" победил по решению судей, он провел в ринге все 10 раундов. Кроме того, Фьюри побывал в нокдауне и получил минимум два рассечения.

Известный инсайдер Майкл Коппинджер назвал новые сроки проведения боя за абсолют. По его словам, украинский с титулами WBA, WBO, IBO, IBF и британец с титулом WBC выйдут в ринг в феврале 2024 года. Победитель поединка будет первым за десятилетия абсолютным чемпионом в хевивейте.

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс