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Не просто боротьба з фейками Кремля: Мінкульт про інформаційний "Рамштайн"

Фото: міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Інформаційний "Рамштайн", який ініціює Україна, потрібен не тільки для боротьби з фейками Кремля. Мова йде про більш широку експертну платформу координації з партнерами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

За його словами, вже очевидно, що Росія змінює свою тактику, починає залучати непрямі офлайнові історії, зокрема й через те, що російські канали забороняють в Європі. Крім того, росіяни використовують наративи так званих "корисних ідіотів", соціальні мережі та інші способи розповсюдження своїх конспірологічних історій.

"Потрібно переходити в проактивну позицію, в першу чергу - країнам Європи та Північної Америки, щоб мати спільну точку зору і позицію на те, яким чином боротися з російською пропагандою на різних майданчиках. Крім того, треба відповісти, яким чином криміналізувати статті проти російських пропагандистів, як координувати дії стосовно того, щоб бути проактивними, а не в захисній позиції", - сказав Ткаченко.

Координацію, на його думку, варто робити на рівні експертів і професіоналів, які працюють в центрах стратегічних комунікації і протидії дезінформації. В ідеалі мова йде про створення постійного центру, який працює 24/7 та може надавати інформацію ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запропонували нову форму для партнерства на світовій арені. Це "інформаційний Рамштайн", що має об'єднати Європу, США та Україну у протидії російській пропаганді.

Також ми писали, що Україна готується до проведення "інформаційного Рамштайну" в Парижі або у Варшаві.

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