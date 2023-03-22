Не просто борьба с фейками Кремля: Минкульт об информационном "Рамштайне"

По его словам, уже очевидно, что Россия меняет свою тактику, начинает привлекать косвенные офлайновые истории, в том числе и потому, что российские каналы запрещают в Европе. Кроме того, россияне используют нарративы так называемых "полезных идиотов", социальные сети и другие способы распространения своих конспирологических историй.

"Нужно переходить в проактивную позицию, в первую очередь - странам Европы и Северной Америки, чтобы иметь общую точку зрения и позицию на то, как бороться с российской пропагандой на разных площадках. Кроме того, нужно ответить, каким образом криминализировать статьи против российских пропагандистов, как координировать действия по поводу того, чтобы быть проактивными, а не в защитной позиции", - сказал Ткаченко.

Координацию, по его мнению, следует производить на уровне экспертов и профессионалов, работающих в центрах стратегических коммуникации и противодействия дезинформации. В идеале идет речь о создании постоянного центра, который работает 24/7 и может предоставлять информацию СМИ.

Напомним, недавно в Украине была предложена новая форма для партнерства на мировой арене. Это "информационный Рамштайн", объединяющий Европу, США и Украину в противодействии российской пропаганде.

Также мы писали, что Украина готовится к проведению "информационного Рамштайна" в Париже или Варшаве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.