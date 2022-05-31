Просто безумие. Зеленский отреагировал на удар РФ по химическому объекту в Северодонецке

Президент назвал очень сложной текущую ситуацию на Донбассе. По его словам, Северодонецк, Лисичанск и Курахово находятся в эпицентре противостояния.

"С учетом наличия в Северодонецке крупного химического производства удары российской армии и в том числе "слепая" авиабомбежка – это просто сумасшествие. Но на 97-й день той войны уже не удивляет, что для российских военных, командиров и солдат любое сумасшествие абсолютно приемлемое", – сказал Зеленский.

Во вторник после авиаудара РФ над Северодонецком образовалось ядовитое облако. Войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.