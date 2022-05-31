Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка, - Арестович

Войска РФ окажутся в эпицентре ядовитой промышленной зоны, если продолжат свое продвижение в Северодонецке.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

"Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет полную связь с большей землей – поставки техники, вооружение, пополнение боеприпасов. А самое главное – после взятия Северодонецка открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона", – заявил Арестович.

По его словам, ударами по промышленной зоне российские войска наносят серьезный ущерб. Правда, под угрозу химической катастрофы они ставят не только население городов, но свою живую силу.

Во вторник после авиаудара РФ над Северодонецком образовалось ядовитое облако. Войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.