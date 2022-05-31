ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка, - Арестович

Новина українською →
Луганская область, Вторник 31 мая 2022 22:40
Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка, - Арестович Фото: Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ окажутся в эпицентре ядовитой промышленной зоны, если продолжат свое продвижение в Северодонецке.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

"Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет полную связь с большей землей – поставки техники, вооружение, пополнение боеприпасов. А самое главное – после взятия Северодонецка открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона", – заявил Арестович.

По его словам, ударами по промышленной зоне российские войска наносят серьезный ущерб. Правда, под угрозу химической катастрофы они ставят не только население городов, но свою живую силу.

Во вторник после авиаудара РФ над Северодонецком образовалось ядовитое облако. Войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.

Напомним, что российские оккупанты взяли под контроль более половины Северодонецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк Офис президента Алексей Арестович Война России против Украины
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней