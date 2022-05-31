Просто божевілля. Зеленський відреагував на удар РФ по хімічному об'єкту в Сєвєродонецьку

Президент назвав украй складною поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Курахове наразі перебувають в епіцентрі протистояння.

"З урахуванням наявності в Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва удари російської армії, зокрема "сліпе" авіабомбардування – просто божевілля. Але на 97-й день цієї війни вже не дивує, що для російських військових, командирів і солдат будь-яке божевілля абсолютно прийнятне".

У вівторок після авіаудару РФ над Сєвєродонецьком утворилася отруйна хмара. Війська РФ влучили в цистерну з азотною кислотою.