Не просто 10 гривень: НБУ випустить унікальну монету з обмеженим тиражем

Національний банк України у червні 2026 року випустить пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену 30-річчю Конституції України. Тираж - 10 000 штук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
Монета отримає назву "30 років Конституції України" і увійде до серії "Українська держава". Її характеристики:
Серію започаткували у 2022 році. Вона присвячена головним атрибутам і символам української держави. До неї вже увійшли монети "Наш гімн", "Наш стяг" та "Наш герб".
Цього року серія поповниться ще кількома монетами одразу. НБУ планує випустити три монети під назвою "До 35-річчя Незалежності України" - вони відрізнятимуться матеріалом виготовлення, тиражем і категорією якості карбування.
Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року і набрала чинності з моменту прийняття. Пам'ятні монети НБУ не є засобом звичайних розрахунків - їхня цінність для колекціонерів визначається рідкісністю тиражу та культурною значущістю, а не лише матеріалом виготовлення.
Нагадаємо, перехід на монети дрібних номіналів тривав кілька років. Нацбанк поступово вилучав з обігу паперові купюри, замінюючи їх металевими. Як повідомлялося раніше, це рішення ухвалили з огляду на довший термін служби монет та економію на друку банкнот.
Паралельно з завершенням монетної реформи НБУ готується до випуску оновленої стогривневої купюри.