UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Не просто 10 гривень: НБУ випустить унікальну монету з обмеженим тиражем

17:16 31.03.2026 Вт
2 хв
Новинка стане частиною серії, яку НБУ започаткував ще у 2022 році
aimg Катерина Коваль
Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України у червні 2026 року випустить пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену 30-річчю Конституції України. Тираж - 10 000 штук.

Що відомо про нову монету

Монета отримає назву "30 років Конституції України" і увійде до серії "Українська держава". Її характеристики:

  • матеріал - срібло 925 проби (92,5% чистого металу);
  • вага - 31,1 грама;
  • діаметр - 38,6 міліметра;
  • тираж - 10 000 штук.

Що таке серія "Українська держава"

Серію започаткували у 2022 році. Вона присвячена головним атрибутам і символам української держави. До неї вже увійшли монети "Наш гімн", "Наш стяг" та "Наш герб".

Цього року серія поповниться ще кількома монетами одразу. НБУ планує випустити три монети під назвою "До 35-річчя Незалежності України" - вони відрізнятимуться матеріалом виготовлення, тиражем і категорією якості карбування.

Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року і набрала чинності з моменту прийняття. Пам'ятні монети НБУ не є засобом звичайних розрахунків - їхня цінність для колекціонерів визначається рідкісністю тиражу та культурною значущістю, а не лише матеріалом виготовлення.

Нагадаємо, перехід на монети дрібних номіналів тривав кілька років. Нацбанк поступово вилучав з обігу паперові купюри, замінюючи їх металевими. Як повідомлялося раніше, це рішення ухвалили з огляду на довший термін служби монет та економію на друку банкнот.

Паралельно з завершенням монетної реформи НБУ готується до випуску оновленої стогривневої купюри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
