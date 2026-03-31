Не просто 10 гривен: НБУ выпустит уникальную монету с ограниченным тиражом

Что известно о новой монете

Монета получит название "30 лет Конституции Украины" и войдет в серию "Украинское государство". Ее характеристики:

материал - серебро 925 пробы (92,5% чистого металла);

вес - 31,1 грамма;

диаметр - 38,6 миллиметра;

тираж - 10 000 штук.

Что такое серия "Украинское государство"

Серию начали в 2022 году. Она посвящена главным атрибутам и символам украинского государства. В нее уже вошли монеты "Наш гимн", "Наш флаг" и "Наш герб".

В этом году серия пополнится еще несколькими монетами сразу. НБУ планирует выпустить три монеты под названием "К 35-летию Независимости Украины" - они будут отличаться материалом изготовления, тиражом и категорией качества чеканки.

Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года и вступила в силу с момента принятия. Памятные монеты НБУ не являются средством обычных расчетов - их ценность для коллекционеров определяется редкостью тиража и культурной значимостью, а не только материалом изготовления.