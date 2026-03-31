Не просто 10 гривен: НБУ выпустит уникальную монету с ограниченным тиражом

Национальный банк Украины в июне 2026 года выпустит памятную серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную 30-летию Конституции Украины. Тираж - 10 000 штук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Монета получит название "30 лет Конституции Украины" и войдет в серию "Украинское государство". Ее характеристики:
Серию начали в 2022 году. Она посвящена главным атрибутам и символам украинского государства. В нее уже вошли монеты "Наш гимн", "Наш флаг" и "Наш герб".
В этом году серия пополнится еще несколькими монетами сразу. НБУ планирует выпустить три монеты под названием "К 35-летию Независимости Украины" - они будут отличаться материалом изготовления, тиражом и категорией качества чеканки.
Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года и вступила в силу с момента принятия. Памятные монеты НБУ не являются средством обычных расчетов - их ценность для коллекционеров определяется редкостью тиража и культурной значимостью, а не только материалом изготовления.
Напомним, переход на монеты мелких номиналов длился несколько лет. Нацбанк постепенно изымал из обращения бумажные купюры, заменяя их металлическими. Как сообщалось ранее, это решение приняли, учитывая долгий срок службы монет и экономию на печати банкнот.
Параллельно с завершением монетной реформы НБУ готовится к выпуску обновленной стогривневой купюры.