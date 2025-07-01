Простий трюк під час ходьби покращує роботу мозку: ось що робіть

Як різниця між ходьбою вперед та назад

Якщо ви рухаєтеся лише вперед під час ходьби, ви втрачаєте досить вражаючі переваги, які дає простий рух у зворотному напрямку.

Цей рух вимагає від вас підтримки правильної постави та рівноваги, а також залучає інші м’язи, ніж ходьба вперед, активуючи сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки, а також розтягуючи квадрицепси та стегна.

Ходьба назад стимулює зв’язок між розумом і тілом, покращуючи координацію та активуючи нервову систему по-новому.

Регулярна ходьба - чудовий спосіб підтримувати здорову вагу та покращувати серцево-судинну систему. Але, як і будь-яке тренування, воно може стати нудним, якщо ви не знайдете способів його урізноманітнити. Ходьба назад пропонує приємну зміну темпу та допомагає не втратити мотивацію.

Спортивний медик Ренд Макклейн розповів, що найбільш очевидна різниця між ходьбою назад і вперед полягає в тому, що перша вимагає більшої зосередженості та координації, що навантажує тіло та мозок.

Переваги ходьби назад

Під час ходьби вперед основними м’язами, що залучаються, є квадрицепси, підколінні сухожилля та литкові м’язи. Ходьба назад задіює сідничні м’язи, підколінні сухожилля та навіть гомілки, що допомагає підтримувати рівновагу.

З часом це може допомогти зміцнити кор та покращити поставу.

Змусивши суглоби та м’язи рухатися в іншому діапазоні рухів, ніж той, до якого вони звикли, ви покращите свою мобільність. Це відображається у вашому повсякденному житті, дозволяючи вам легше виконувати щоденні рухи.

Згідно з одним дослідженням, люди, які ходили назад, покращили свою рівновагу, довжину кроків та швидкість. Ходьба назад також може створювати менше навантаження на суглоби порівняно з ходьбою вперед.

Ходьба назад на біговій доріжці допомагає покращити серцево-легеневу форму, збільшити швидкість ходьби та покращити рівновагу.

3 простих способи додати ходьбу назад до розпорядку дня

Почніть з малого

Поступово переходьте до цього, просто йдучи назад протягом дня. Ви можете пройти назад коридором у будинку, з кухні до вітальні або по під'їзній доріжці, щоб отримати пошту.

Спробуйте інтервали

Під час щоденної прогулянки йдіть вперед протягом 5 хвилин, а потім назад протягом 1 хвилини. Повторіть цю процедуру кілька разів.

Використовуйте бігову доріжку

Якщо ви ходите в приміщенні на біговій доріжці - це чудова можливість практикувати ходьбу назад. Все ому, що бігові доріжки мають поручні та забезпечують більшу стійкість і допомагають підтримувати рівновагу