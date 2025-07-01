Простой трюк во время ходьбы улучшает работу мозга: вот что делайте

Ходьба назад - не просто странная привычка, а новый тренд в мире здоровья. Обратная походка может существенно улучшить подвижность, равновесие и даже функции мозга, открывая неожиданные преимущества для физического и ментального здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Если вы двигаетесь только вперед при ходьбе, вы теряете довольно впечатляющие преимущества, которые дает простое движение в обратном направлении.
Это движение требует от вас поддержания правильной осанки и равновесия, а также задействует другие мышцы, чем ходьба вперед, активируя ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и икры, а также растягивая квадрицепсы и бедра.
Ходьба назад стимулирует связь между умом и телом, улучшая координацию и активируя нервную систему по-новому.
Регулярная ходьба - отличный способ поддерживать здоровый вес и улучшать сердечно-сосудистую систему. Но, как и любая тренировка, она может стать скучной, если вы не найдете способов ее разнообразить. Ходьба назад предлагает приятную смену темпа и помогает не потерять мотивацию.
Спортивный медик Рэнд Макклейн рассказал, что наиболее очевидная разница между ходьбой назад и вперед заключается в том, что первая требует большей сосредоточенности и координации, что нагружает тело и мозг.
При ходьбе вперед основными задействованными мышцами являются квадрицепсы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы. Ходьба назад задействует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и даже голени, что помогает поддерживать равновесие.
Со временем это может помочь укрепить кор и улучшить осанку.
Заставив суставы и мышцы двигаться в другом диапазоне движений, чем тот, к которому они привыкли, вы улучшите свою мобильность. Это отражается в вашей повседневной жизни, позволяя вам легче выполнять ежедневные движения.
Согласно одному исследованию, люди, которые ходили назад, улучшили свое равновесие, длину шагов и скорость. Ходьба назад также может создавать меньшую нагрузку на суставы по сравнению с ходьбой вперед.
Ходьба назад на беговой дорожке помогает улучшить сердечно-легочную форму, увеличить скорость ходьбы и улучшить равновесие.
Начните с малого
Постепенно переходите к этому, просто идя назад в течение дня. Вы можете пройти назад по коридору в доме, из кухни в гостиную или по подъездной дорожке, чтобы получить почту.
Попробуйте интервалы
Во время ежедневной прогулки идите вперед в течение 5 минут, а затем назад в течение 1 минуты. Повторите эту процедуру несколько раз.
Используйте беговую дорожку
Если вы ходите в помещении на беговой дорожке - это отличная возможность практиковать ходьбу назад. Все потому, что беговые дорожки имеют поручни и обеспечивают большую устойчивость и помогают поддерживать равновесие
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