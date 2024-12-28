Не простий солдат. ССО показали нову частину нотаток ліквідованого КНДРівця

Сили спецоперацій показали нову частину нотаток бійця КНДР, убитого у Курській області. З'ясувалося, що він був не простим солдатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.
Оператори ССО ліквідували рядового Гьонга Хонга Джонга. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. Він один з них.
Ліквідований північнокореєць написав, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам через провину. Його відправили за наказом Кім Чен Ина.
Сили спецоперацій опублікували третю частину запису з щоденника.
скриншот facebook.com/usofcom
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій раніше опублікували перші частини нотатника вбитого у Курській області солдата КНДР.
Північна Корея раніше передала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а восени направила війська. Солдати КНДР беруть участь у бойових діях у Курській області.
ГУР повідомляло, що об'єднані підрозділи КНДР та РФ зазнають втрат. При цьому зазначається, що ЗСУ змогли взяти у полон північнокорейського військового.
Детальніше про участь бійців КНДР у боях та який це дає ефект на фронті - у матеріалі РБК-Україна.
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