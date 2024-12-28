UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Не простий солдат. ССО показали нову частину нотаток ліквідованого КНДРівця

Фото: ССО показали нову частину нотаток ліквідованого бійця КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спецоперацій показали нову частину нотаток бійця КНДР, убитого у Курській області. З'ясувалося, що він був не простим солдатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Оператори ССО ліквідували рядового Гьонга Хонга Джонга. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. Він один з них.

Ліквідований північнокореєць написав, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам через провину. Його відправили за наказом Кім Чен Ина.

Сили спецоперацій опублікували третю частину запису з щоденника.

 

скриншот facebook.com/usofcom

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій раніше опублікували перші частини нотатника вбитого у Курській області солдата КНДР.

КНДР воює проти України

Північна Корея раніше передала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а восени направила війська. Солдати КНДР беруть участь у бойових діях у Курській області.

ГУР повідомляло, що об'єднані підрозділи КНДР та РФ зазнають втрат. При цьому зазначається, що ЗСУ змогли взяти у полон північнокорейського військового.

Детальніше про участь бійців КНДР у боях та який це дає ефект на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРПівнічна КореяКурська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні